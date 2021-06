Incidente stradale sulla Comiso Vittoria: diversi feriti

Cronaca Vittoria

Incidente stradale oggi sulla SS 115 nel tratto Comiso-Vittoria. Lo scontro è avvenuto a 5 km da Vittoria tra due auto, una Fiat 500 e una Bmw Station Wagon. Diversi i feriti. Sul posto sono intervenute quattro ambulanza del 118 che hanno trasportato i feriti, di cui uno in prognosi riservata, al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria. Ingenti i danni alle due auto. Una delle due auto, la Bmw, dopo lì'impatto con l'altro mezzo si è schiantata contro un muro che delimita la carreggiata. In corso di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente. (Foto Assenza)

