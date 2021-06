Italia Viva Ragusa, Angela Di Salvo coordinatrice cittadina

Politica Ragusa

Prosegue l’organizzazione ed il rilancio della formazione politica Italia Viva in provincia di Ragusa. E’ ora la volta del comune capoluogo dove la docente in pensione Angela Di Salvo è stata nominata coordinatrice cittadina nel corso di un incontro cui erano presenti il componente del comitato nazionale di Iv, Salvo Liuzzo, assieme a Pietro Taddeo e a Paolo Pollicita che con a neocoordinatrice Di Salvo si adopereranno per la creazione del nuovo coordinamento cittadino. Salutata con grande favore la nomina anche dalla coordinatrice provinciale del partito renziano Marianna Buscema. Che parla della nomina di un donna all’importante carica come di un valore aggiunto “il fatto che si tratti di una donna è un segnale importante, di certo in controtendenza rispetto a quello che accade in altri partiti dove il genere maschile domina incontrastato.Magari tutti, a parole, si dicono disponibili ma sono, poi, traditi dai fatti”. Anche il responsabile organizzativo di Italia Viva Sicilia, Giuseppe Lucchese porge gli auguri di buon lavoro alla professoressa Di Salvo e commenta “il lavoro certosino portato avanti sui territori, il più delle volte in silenzio sta cominciando finalmente ad ottenere i primi riscontri, come nel caso di una realtà molto importante per il nostro partito come quella di Ragusa e la sua provincia”. Conclude il componente del comitato nazionale di Italia viva Salvo Liuzzo “in effetti l’area iblea ha sempre una vocazione renziana, come testimoniato dai numeri, sia per quanto concerne di recente il nostro partito che per quanto attiene, ai tempi, il Pd a trazione renziana.Cercheremo di completare il quadro delle nomine del gruppo dirigente per consentire a Italia Viva di farsi trovare pronta nel migliore dei modi in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali che si terranno a livello locale”. (da.di.)

