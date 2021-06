Modica, Ã¨ morta Annamaria Sammito: archeologa ed ex assessore

Attualità Modica

Modica, è morta Annamaria Sammito: archeologa ed ex assessore Modica, è morta Annamaria Sammito: archeologa ed ex assessore

E’ morta a Modica l’archeologa Annamaria Sammito (Modica, 1965), ex assessore alla Cultura nella giunta comunale guidata da Antonello Buscema. L’archeologa è deceduta a soli 56 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia. La Sammito era molto conosciuta a Modica e non solo. La notizia del suo decesso, diffusa stamattina anche sui social, ha destato tristezza in città. Diversi i commenti che la ricordano come una splendida persona, sempre disponibile con tutti e sempre col sorriso. Annamaria Sammito dal 1995 è stata esperta catalogatrice nella sezione Beni Archeologici della Soprintendenza di Ragusa, dal 2005 nel ruolo di funzionario archeologo della Regione Siciliana, Dipartimento Beni Culturali. Ha lavorato presso il Museo Archeologico Eoliano di Lipari, occupandosi di catalogazione informatizzata. Ha partecipato a campagne di scavo a Catania, Aidone ed in provincia di Ragusa.Ha eseguito numerose pubblicazioni inerenti l’età preistorica, occupandosi in particolare dell’età neolitica e della prima età del bronzo, e relative all’età tardoantica (censimenti e studio di catacombe ed ipogei) e medievale (insediamenti e chiese rupestri) relativi al comprensorio di Cava Ispica e dei territori dei comuni di Modica, Ispica Scicli, Pozzallo e dei comuni limitrofi. Ha insegnato all’Università di Catania (cattedra di Archeologia tardoantica e medievale). E’ stata nominata nel 2002 Direttore onorario del Museo Civico di Modica.La redazione del Quotidiano di Ragusa esprime le più sentite condogliaze alla famiglia Sammito.

E’ morta a Modica l’archeologa Annamaria Sammito (Modica, 1965), ex assessore alla Cultura nella giunta comunale guidata da Antonello Buscema. L’archeologa è deceduta a soli 56 anni dopo aver lottato contro una lunga malattia. La Sammito era molto conosciuta a Modica e non solo. La notizia del suo decesso, diffusa stamattina anche sui social, ha destato tristezza in città. Diversi i commenti che la ricordano come una splendida persona, sempre disponibile con tutti e sempre col sorriso. Annamaria Sammito dal 1995 è stata esperta catalogatrice nella sezione Beni Archeologici della Soprintendenza di Ragusa, dal 2005 nel ruolo di funzionario archeologo della Regione Siciliana, Dipartimento Beni Culturali. Ha lavorato presso il Museo Archeologico Eoliano di Lipari, occupandosi di catalogazione informatizzata. Ha partecipato a campagne di scavo a Catania, Aidone ed in provincia di Ragusa. Ha eseguito numerose pubblicazioni inerenti l’età preistorica, occupandosi in particolare dell’età neolitica e della prima età del bronzo, e relative all’età tardoantica (censimenti e studio di catacombe ed ipogei) e medievale (insediamenti e chiese rupestri) relativi al comprensorio di Cava Ispica e dei territori dei comuni di Modica, Ispica Scicli, Pozzallo e dei comuni limitrofi. Ha insegnato all’Università di Catania (cattedra di Archeologia tardoantica e medievale). E’ stata nominata nel 2002 Direttore onorario del Museo Civico di Modica. La redazione del Quotidiano di Ragusa esprime le più sentite condogliaze alla famiglia Sammito.