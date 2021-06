Dieta Ronaldo, cosa mangia il campione portoghese per avere un fisico bestiale

Salute e benessere Diete

La dieta segreta del campione portoghese Cristiano Ronaldo è una dieta molto rigida che prevede tanta a acqua ed il consumo di alcuni alimenti, vediamo quali. La dieta che ha permesso a Ronaldo di diventare uno dei migliori giocatori al mondo ed avere un fisico bestiale sarebbe composta principalmente da tre alimenti consumati quotidianamente ovvero broccoli, pollo e riso, pietanze sane e ricche di proteine. Per quanto riguarda invece l'idratazione, non c'erano ormai molti dubbi su quale fosse il rapporto del campione con le bibite gassate e zuccherate. «Litri d'acqua, niente Coca-Cola», svela un collega bianco nero, la stessa Coca Cola che in conferenza stampa Euro 2020 Ronaldo aveva allontanato da sé, facendo crollare il titolo in borsa.Una dieta rigida dunque, che però il giocatore seguirebbe esclusivamente per motivi sportivi e non per vanità. Ronaldo fa sei pasti al giorno, mangia circa ogni 3 ore e si allena di continuo. Benatia una volta raccontò che il portoghese gli chiese fare una sessione d'allenamento assieme, andarono in palestra alle 23. Mentre Berbatov ai tempi dello United parlando di Ronaldo dichiarò: "Per tre anni noi abbiamo organizzato delle feste a Natale e mai ho visto bere Cristiano, mai una volta".Dieta Ronaldo: esempio menùColazione con prosciutto, formaggio e yogurt ipocalorico.Spuntino metà mattina: un toast con avocato e frutta.Pranzo: pollo e insalata. L'alternativa al pollo è rappresentata dai calamari.Merenda metà pomeriggio: insalata di tonno con le olive.Cena: pesce o carne con insalata, e la cena si ripete due volte separatamente, la seconda senza insalata.La dieta di Cristiano Ronaldo vieta i cibi ricchi di zucchero e pure le bevande gasate. Anche gli alcolici non fanno parte della dieta del cinque volte Pallone d'Oro, che invece beve tantissima acqua che gli permette di essere sempre idratato. Inoltre dalla sua dieta sono quasi esclusivamente esclusi i dolci. Pane, pesce, uova e bistecche fanno parte del suo regime alimentare. Adora il baccalà, piatto tipico in Portogallo, e mangia tanto pollo.

