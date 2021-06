Cronaca Scicli

Pauroso incidente sulla Scicli Donnalucata: auto si ribalta FOTO Pauroso incidente sulla Scicli Donnalucata: auto si ribalta FOTO

Pauroso incidente stradale oggi intorno alle ore 13, sulla Strada provinciale Scicli Donnalucata. Una donna a bordo di un’auto, una Citroen C3, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto nei pressi della rotonda di contrada Spinello a Donnalucata. Secondo le prime informazioni la donna non ha riportato gravi lesioni. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti che hanno visto l’auto ribaltata. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e le Forze dell'ordine. (foto Assenza)

