Sport Gran Premio

Al Gp di Stiria vince Verstappen davanti a Hamilton Al Gp di Stiria vince Verstappen davanti a Hamilton

SPIELBERG (AUSTRIA) - Max Verstappen vince il Gran Premio di Stiria in Formula 1. Gara dominata dal pilota della Red Bull, che non commette sbavature e resta al comando per tutti e 71 i giri. Weekend perfetto per l’olandese, che si prende anche la vittoria dopo la pole position di sabato. Secondo posto per Lewis Hamilton, vicino al rivale ma mai davvero in condizione di poterlo attaccare. E’ targato Mercedes anche il gradino più basso del podio, con Valtteri Bottas che precede Sergio Perez (Red Bull) al termine di un duello serrato. Completano la Top 10 Lando Norris (McLaren), le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

SPIELBERG (AUSTRIA) - Max Verstappen vince il Gran Premio di Stiria in Formula 1. Gara dominata dal pilota della Red Bull, che non commette sbavature e resta al comando per tutti e 71 i giri. Weekend perfetto per l’olandese, che si prende anche la vittoria dopo la pole position di sabato. Secondo posto per Lewis Hamilton, vicino al rivale ma mai davvero in condizione di poterlo attaccare. E’ targato Mercedes anche il gradino più basso del podio, con Valtteri Bottas che precede Sergio Perez (Red Bull) al termine di un duello serrato. Completano la Top 10 Lando Norris (McLaren), le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine) e Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).