Dieta 1000 calorie a luglio, via subito 3 kg: menÃ¹ giorno per giorno

La dieta 1000 calorie per dimagrire e per dire addio subito a 3 kg è facile. La dieta 1000 calorie prevede un programma alimentare fatto di alimenti a ipocalorici. E’ una dieta che può far perdere fino a 3 chili in 7 giorni. Ma prima di vedere cosa mangiare giorno per giorno nella dieta 1000 calorie per dimagrire vediamo alcune regole semplici e consigli utili che facilitano la perdita di peso.

DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: REGOLE

La dieta 1000 calorie può dare risultati efficaci. Innanzitutto bisogna seguire determinate regoli generali che indicano come si dovrebbe evitare di mangiare fuori orario, di bere alcolici e bevande zuccherate, optando unicamente per l’acqua. Meglio preferire pasta, riso e pane integrali, evitare cibi ricchi di grassi, bere molta acqua e ogni giorno praticare un po’ di attività fisica di tipo aerobico che aiuti il corpo al dimagrimento. Infine, preferire la cottura dei cibi al vapore o alla griglia e mangiare molta frutta e verdura. DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: MENU’ GIORNO PER GIORNO

DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: LUNEDI’

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Spuntino: frutta a piacere.

Pranzo: 200 grammi di insalata di lattuga condita con olio di oliva, aceto e sale; 150 grammi di pollo ai ferri o 120 grammi di carne magra (vitello).

Cena: 150g di noodle, 150 g di nasello ai ferri, 100g di verdure cotte e un pomodoro condito con sale, aglio, olio e prezzemolo.

DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: MARTEDI’

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Pranzo: 150g di fagiolini cotti, 150 g di carne di vitello alla griglia e 150g di frutta fresca.

Cena: 1 uovo alla coque, 200g di nasello, 150g di merluzzo bollito o alla griglia e 125g di budino di riso. DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: MERCOLEDI'

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Pranzo: 200g di minestrone di verdure, 150g di bistecca alla griglia, 100g di purè di patate, un pomodoro arrosto.

Cena: 150g di minestra con un po’ di pasta integrale, 150g di pomodoro condito con sale, olio, prezzemolo e un filo d’olio, 150g di merluzzo.

DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: GIOVEDI’

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Pranzo: 200g di insalata di lattuga, pomodoro, cetriolo, asparagi e cipolla condita con sale, olio e aceto; 200g di paella di carne o di pesce (a piacere) e 25g di pane integrale con 50g di formaggio fresco.

Cena: 150g di carciofi saltati in padella con 25g di prosciutto magro, privo del grasso; 150g di cernia alla griglia condita con succo di limone. DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: VENERDI’

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Pranzo: 200g di minestrone di verdure, 100g di orata al forno o 150g di costolette di agnello, 150g di sogliola alla griglia.

Cena: una frittata fatta con due uova, 150g di cavolfiore lesso o di fagiolini conditi con un po’ d’olio, 2 pomodori e un dolcetto per risollevare l’umore. DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: SABATO

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Pranzo: 80g di maccheroni al pomodoro, 150g di fegato di manzo o di vitello, 100g di indivia.

Cena: uova strapazzate, 100g di spinaci, 200g di nasello.

DIETA 1000 CALORIE A LUGLIO, VIA SUBITO 3 KG: DOMENICA

Colazione: caffè o tè con dolcificante e due fette biscottate integrali.

Pranzo: 200g di minestrone di verdure, 150g di bistecca alla griglia, 100g di purè di patate e un pomodoro arrosto.

Cena: pesce al vapore e verdure grigliate