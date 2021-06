Salute e benessere Ragusa

Diabete di tipo 1, a Ragusa microinfusori e sensori per piccoli diabetici

A seguito del comunicato dell’Agd, Associazione che tutela i diritti dei piccoli e giovani affetti da diabete di tipo 1, con il quale la stessa ha diffidato l’Asp di Ragusa per non avere ancora affidato la gara per l’erogazione dei microinfusori e sensori per i piccoli e giovani affetti da diabete in età evolutiva, l’Asp di Ragusa interviene per precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nel suddetto comunicato con delibere n. 1355 e n. 1366 del 17 giugno 2021, già pubblicate nell’albo pretorio il 20 giugno 2021, - quindi precedente al comunicato - è stata già affidata la fornitura triennale di dispositivi per il monitoraggio glicemico, di microinfusori e relativo materiale di consumo specialistico per pazienti diabetici dell’Asp di Ragusa aventi diritto, oltre ad altri presidi per i pazienti con diabete.

