Caldo africano a Ragusa: allerta arancione per ondate di calore

Ancora caldo africano oggi domenica 27 giugno anche a Ragusa. Le temperature saranno vicino ai 40 gradi. Secondo le previsioni meteo anche nei prossimi giorni il caldo africano insisterà in tutta la Sicilia e a Ragusa con soglie oltre i 40 gradi. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia un livello 2 di allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore a Ragusa e in tutta la Sicilia e un livello di allerta rosso per Catania, Palermo. A Ragusa, allerta caldo arancione, dove si attendono temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. A Catania e Palermo, allerta caldo rosso, con ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi).Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

