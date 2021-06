San Pietro e San Paolo a Ragusa: Ã¨ festa per i Santi

Appuntamenti Ragusa

San Pietro e San Paolo a Ragusa: è festa per i Santi San Pietro e San Paolo a Ragusa: è festa per i Santi

Entrano da oggi nel vivo i festeggiamenti in onore dei santi apostoli Pietro e Paolo a Ragusa. Nella parrocchia di via Umberto Giordano, quella intitolata a San Paolo, dopo la santa messa di questa mattina presieduta dal sacerdote Giovanni Nobile, alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica tenuta dal parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, alle 18 la recita del Rosario e alle 18,30 i Vespri. Alle 19 la santa messa sarà presieduta da don Vincenzo Guastella, novello sacerdote e vicario parrocchiale a San Nicolò di Bari in Acate. Si pregherà in particolar modo per le vocazioni. Domani, vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo, alle 8,30 la santa messa presieduta da don Giovanni Nobile, dalle 9 a mezzogiorno l’adorazione eucaristica, alle 18 la recita del Rosario, alle 18,30 quella dei Vespri, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, vicario parrocchiale di San Giuseppe artigiano a Ragusa.Si pregherà, in particolar modo, per i malati di Covid e per la fine della pandemia. Nella parrocchia di via Lazio, quella dedicata a San Pietro apostolo, questa mattina misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e le vocazioni. Alle 17,30 la preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 la santa messa per le vocazioni presieduta dal rettore del seminario, il sacerdote Gianni Mezzasalma, con la presenza dei seminaristi. Alle 19,30, la preghiera del Rosario, misteri gloriosi. Domani, la giornata sarà dedicata alla comunità. Alle 9 misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e la comunità. Alle 17 preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30, la santa messa per la comunità presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato. Alle 19,30, preghiera del Rosario: misteri gloriosi.Sta, intanto, per essere ultimata l’azione di pulizia straordinaria portata avanti in questi giorni dall’impresa ecologica Busso Sebastiano tutt’attorno alle due parrocchie dove si celebrano i festeggiamenti.

Entrano da oggi nel vivo i festeggiamenti in onore dei santi apostoli Pietro e Paolo a Ragusa. Nella parrocchia di via Umberto Giordano, quella intitolata a San Paolo, dopo la santa messa di questa mattina presieduta dal sacerdote Giovanni Nobile, alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica tenuta dal parroco, il sacerdote Mauro Nicosia, alle 18 la recita del Rosario e alle 18,30 i Vespri. Alle 19 la santa messa sarà presieduta da don Vincenzo Guastella, novello sacerdote e vicario parrocchiale a San Nicolò di Bari in Acate. Si pregherà in particolar modo per le vocazioni. Domani, vigilia della solennità dei santi Pietro e Paolo, alle 8,30 la santa messa presieduta da don Giovanni Nobile, dalle 9 a mezzogiorno l’adorazione eucaristica, alle 18 la recita del Rosario, alle 18,30 quella dei Vespri, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Giovanni Filesi, vicario parrocchiale di San Giuseppe artigiano a Ragusa. Si pregherà, in particolar modo, per i malati di Covid e per la fine della pandemia. Nella parrocchia di via Lazio, quella dedicata a San Pietro apostolo, questa mattina misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e le vocazioni. Alle 17,30 la preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 la santa messa per le vocazioni presieduta dal rettore del seminario, il sacerdote Gianni Mezzasalma, con la presenza dei seminaristi. Alle 19,30, la preghiera del Rosario, misteri gloriosi. Domani, la giornata sarà dedicata alla comunità. Alle 9 misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e la comunità. Alle 17 preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30, la santa messa per la comunità presieduta dal sacerdote Giuseppe Burrafato. Alle 19,30, preghiera del Rosario: misteri gloriosi. Sta, intanto, per essere ultimata l’azione di pulizia straordinaria portata avanti in questi giorni dall’impresa ecologica Busso Sebastiano tutt’attorno alle due parrocchie dove si celebrano i festeggiamenti.