Dieta e metabolismo: salmone per dimagrire: menù. La dieta funziona solo se il metabolismo si riattiva. Tra gli alimenti che spesso vengono consigliati per dimagrire c’è il salmone un alimento ricco di Omega 3 che aiuta a perdere peso e fa bene alla pelle. Il salmone è ricco di grassi buoni come gli Omega 3 che fanno molto bene alla pelle e alla lotta all’infiammazione. In più aiuta a contrastare il colesterolo cattivo e a far aumentare quello buono e, come se non bastasse, aiuta l’organismo a fare il pieno di vitamine del gruppo B, portandolo anche a sintetizzare la D. Insomma, a dispetto di false credenze, mangiare il salmone fa bene anche all’interno di una dieta. La dieta del salmone, infatti, non solo permette di dimagrire, ma fa bene anche alla pelle. Il perché è presto detto: questa tipologia di pesce contiene grandi quantità di Omega 3 che si traducono in un incarnato più bello, al riparo dai segni dell’invecchiamento. Si tratta di una tipologia di acidi grassi che proteggono il cuore e al tempo stesso favoriscono il rinnovamento cellulare.Ma le caratteristiche del salmone non si fermano qui. Infatti agisce anche alzando i livelli di colesterolo “buono” tenendo sotto controllo quello cattivo e permette al corpo di assumere grandi quantità di vitamina D. Quest’ultima fondamentale per l’assorbimento del calcio. Tra le altre vitamine che contiene spiccano quelle appartenenti al gruppo B che sono preziose alleate perché il metabolismo abbia una buona attività. Studi recenti lo hanno poi annoverato fra gli alimenti che hanno una funzione protettiva nei confronti di numerose patologie. Grazie, poi, ai suoi grassi polinsaturi mantiene anche giovane il cervello e funziona come antidepressivo. E quindi il salmone non solo è un alleato di bellezza a 360 gradi, ma ci permette di fare il pieno di salute. Consumare questa tipologia di pesce aiuta a perdere peso grazie proprio al fatto che ha un elevato contenuto proteico. Per seguire la dieta del salmone l’ideale è consumarlo una volta al giorno, all’interno di un regime dietetico bilanciato e che comprenda più gruppi alimentari. Questo ritmo va mantenuto per una settimana e il pesce può essere preparato in tanti modi diversi: dalla griglia, al carpaccio senza dimenticare la variante cruda. E per chi vive il dilemma fresco o affumicato la risposta è molto semplice. La prima variante ha un maggior numero di calorie (circa 190 per 100 grammi) mentre la tipologia affumicata ne ha meno (140 per 100 grammi). Però attenzione: se l’apporto calorico è inferiore non bisogna dimenticare che ha un maggiore contenuto di sodio che non aiuta nella guerra alla cellulite. Dopo una prima settimana in cui si è consumata una porzione al giorno di salmone, si può tornare un regime meno intensivo che ne prevede il consumo 2 – 3 volte durante i sette giorni.Dieta e metabolismo: salmone per dimagrire e menù della dieta:Colazione: vari menù a scelta per ogni giornouna tazza di latte (anche di origine vegetale purché senza zucchero) con 30 grammi di cereali integraliUna tazza di tè verde senza zucchero e tre fette biscottate integrali con un cucchiaino mieleUna tazza di caffè senza zucchero e una fetta di pane integrale tostato con 30 grammi di salmone affumicato e tre fettine di avocadoUn bicchiere di Kefir di latte senza zucchero e tre biscotti secchi140 grammi di yogurt greco senza zucchero con mezza mela e una manciata di nociSpuntino: vari menù a scelta per ogni giornoUn piccolo frutto di stagioneUno yogurt magro senza zuccheroUna fetta biscottata con 30 grammi di salmone affumicatoUna piccola macedonia di frutta senza zuccheroUna manciata di frutta seccaPranzo: vari menù a scelta per ogni giorno60 gr di riso integrale con 120 gr di salmone e 150 grammi di zucchine, da condire con un cucchiaino di olio extra vergine d’olivaInsalata con 100 grammi di pollo, cipolle, pomodorini e un cucchiaio di mais, da condire con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e una melaUn piccolo bagle integrale con formaggio magro, qualche fetta di avocado e 60 grammi di salmone integrale50 grammi di pasta corta integrale con 60 grammi di straccetti di salmone, 100 grammi di zucchina tagliata a juliene e due cucchiai di formaggio spalmabile magro, da condire con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva60 grammi di riso Venere con salmone, zucchine e cipolle da condire con un cucchiaino di olio extra vergine d’olivaMerenda: vari menù a scelta per ogni giornoUna manciata di nociuno yogurt magro senza zuccheroUn piccolo frutto di stagioneUna tazza di tè verde con due fette biscottateUna galletta di riso integrale con un cucchiaino di formaggio spalmabile magro e 30 grammi di salmone affumicatoCena: vari menù a scelta per ogni giornoPetto di pollo alla griglia con verdure grigliate e condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva120 grammi di salmone arrostito con 60 gr di patate e una porzione di broccoli conditi con un cucchiaino di olio extra vergine d’olivaUna porzione di pesce al forno da accompagnare con 150 grammi di zucca Delica da cuocere in forno o in padella e condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e della noce moscataUna porzione di sashimi di salmone da accompagnare a qualche maki o uramaki o a un’insalata di stagioneDue uova o, in alternativa, una porzione di formaggio magro da accompagnare con insalata mista e condita con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva e 30 grammi di pane integraleDieta e metabolismo: regole per seguire al meglio la dieta del salmone per dimagrireQuelli sopra riportati sono solo degli esempi di piatti che si possono consumare all’interno di una dieta che comprenda il salmone e che vanno abbinati in modo da comprendere una porzione di salmone al giorno ed una varietà degli alimenti, che non si ripetano, quindi, durante la giornata. Durante la dieta, che non deve superare i sette giorni, va bevuta molta acqua naturale. Per dimagrire con la dieta del salmone bisogna anche seguire alcune regole come ad esempio abolire tutte le bevande alcoliche e zuccherate e ogni tipo di snack dolce o salato. Inoltre come sempre in tutte le diete per avere gli effetti desiderati ed un dimagrimento sano occorre anche svolgere una regolare attività fisica giornaliera.

Quelli sopra riportati sono solo degli esempi di piatti che si possono consumare all’interno di una dieta che comprenda il salmone e che vanno abbinati in modo da comprendere una porzione di salmone al giorno ed una varietà degli alimenti, che non si ripetano, quindi, durante la giornata. Durante la dieta, che non deve superare i sette giorni, va bevuta molta acqua naturale. Per dimagrire con la dieta del salmone bisogna anche seguire alcune regole come ad esempio abolire tutte le bevande alcoliche e zuccherate e ogni tipo di snack dolce o salato. Inoltre come sempre in tutte le diete per avere gli effetti desiderati ed un dimagrimento sano occorre anche svolgere una regolare attività fisica giornaliera.