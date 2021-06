Paura su un volo Catania-Roma: un motore scoppia in volo

Italia Catania

Momenti di paura, ieri sera, sul volo Catania-Roma della compagnia Bulgarian Air Charter, con 42 passeggeri a bordo, di cui 34 poliziotti e otto migranti. Pochi minuti dopo il decollo, con destinazione Roma Fiumicino, l'aereo è tornato indietro per un'avaria al motore. Intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco. L'aeromobile, come apprende l'Adnkronos, dopo l'atterraggio, è stato ispezionato e adesso si trova al parcheggio dell'aerostazione. I poliziotti erano in missione per Roma per accompagnare nella Capitale il gruppo di migranti che erano sbarcati di recente sulle coste siciliane."E' scoppiato un motore in volo - racconta all'Adnkronos Andrea Cecchini, segretario nazionale del sindacato di Polizia 'Italia Celere' - L'aeromobile è atterrato all'aeroporto di Catania da dove era decollato poco prima solo grazie alla bravura del pilota". E poi aggiunge: "L'aereo ha 31 anni e, vista la mole di voli cui siamo esposti quotidianamente, chiediamo che gli uomini impiegati siano messi in condizioni di lavorare adeguatamente, così come i migranti di viaggiare serenamente. Spesso le condizioni lavorative non elevano la dignità della divisa che indossiamo, come assicurare un pasto caldo dopo ore e ore di volo".

