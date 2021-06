Cronaca Pozzallo

Grave incidente a Pozzallo: auto si ribalta

Grave incidente stradale oggi intorno alle 13,30 lungo la vecchia strada provinciale Modica-Pozzallo. Un’auto per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata su se stessa quasi all’ingresso di Pozzallo. L’incidente è avvenuto all'altezza del cimitero. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente dell'auto al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Per i rilievi sono intervenute le Forze dell’Ordine. (Foto repertorio)

