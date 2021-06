Nuovi bonus da 800 euro a 1600 euro, chi puÃ² fare domanda da oggi 25 giugno

Italia Inps

Nuovi bonus da 800 euro, da 950 euro e fino a 1600 euro si potranno richiedere con una domanda all'Inps da oggi, 25 giugno. Lo annuncia una nota dell'Inps. È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;intermittenti;autonomi occasionali;incaricati di vendita a domicilio;subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dello spettacolo;operai agricoli a tempo determinato;pescatori autonomi.La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi. I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda. I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

