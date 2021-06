Attualità Modica

Modica, riaperto il Castello dei Conti Modica, riaperto il Castello dei Conti

Riaperto il Castello dei Conti. Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, ha riaperto questa mattina le porte di uno dei simboli più importanti della Città, il Castello dei Conti. Non si è trattato di una inaugurazione, quella era già avvenuta in occasione della visita di S.A.S. il Principe Alberto di Monaco nel 2017, ma di una riapertura al pubblico dopo gli ultimi importanti interventi che sono stati fatti negli ultimi mesi. Se in quell’occasione erano state interessate dai lavori le zone delle grotte e della torre di guardia, questa volta le attenzioni si sono concentrate sul cortile esterno e sui giardini alle spalle della Torre dell’Orologio. Alla visita di oggi hanno partecipato i vertici militari cittadini, la Giunta al completo, i consiglieri comunali e tanti studenti che hanno sfidato il caldo pur di partecipare all’evento.“Ringrazio tutti i presenti – ha commentato il Sindaco – che nonostante le temperature proibitive hanno partecipato ad un momento molto importante per la nostra Città. E ringrazio particolarmente l’Assessore Samonà e la Soprintendenza ai Beni Culturali con la quale abbiamo collaborato fin dal primo giorno nella stesura e realizzazione di questo progetto. Oggi abbiamo restituito alla comunità modicana uno dei suoi simboli più famosi. All’indomani dell’apertura del 2017 ci siamo resi conto che i visitatori del Castello apprezzavano particolarmente la zona dei giardini retrostanti la Torre dell’Orologio. Ci siamo quindi concentrati su questa parte cambiandone radicalmente il volto.Oggi può ospitare eventi musicali, teatrali e culturali. Il tutto è stato possibile grazie ad un co-finanziamento Regione – Comune di Modica”. Il castello sarà fruibile gratuitamente tutti i giorni fino alle 19.00. In estate sono già previste aperture serali ed eventi.

Riaperto il Castello dei Conti. Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, con l’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, ha riaperto questa mattina le porte di uno dei simboli più importanti della Città, il Castello dei Conti. Non si è trattato di una inaugurazione, quella era già avvenuta in occasione della visita di S.A.S. il Principe Alberto di Monaco nel 2017, ma di una riapertura al pubblico dopo gli ultimi importanti interventi che sono stati fatti negli ultimi mesi. Se in quell’occasione erano state interessate dai lavori le zone delle grotte e della torre di guardia, questa volta le attenzioni si sono concentrate sul cortile esterno e sui giardini alle spalle della Torre dell’Orologio. Alla visita di oggi hanno partecipato i vertici militari cittadini, la Giunta al completo, i consiglieri comunali e tanti studenti che hanno sfidato il caldo pur di partecipare all’evento. “Ringrazio tutti i presenti – ha commentato il Sindaco – che nonostante le temperature proibitive hanno partecipato ad un momento molto importante per la nostra Città. E ringrazio particolarmente l’Assessore Samonà e la Soprintendenza ai Beni Culturali con la quale abbiamo collaborato fin dal primo giorno nella stesura e realizzazione di questo progetto. Oggi abbiamo restituito alla comunità modicana uno dei suoi simboli più famosi. All’indomani dell’apertura del 2017 ci siamo resi conto che i visitatori del Castello apprezzavano particolarmente la zona dei giardini retrostanti la Torre dell’Orologio. Ci siamo quindi concentrati su questa parte cambiandone radicalmente il volto. Oggi può ospitare eventi musicali, teatrali e culturali. Il tutto è stato possibile grazie ad un co-finanziamento Regione – Comune di Modica”. Il castello sarà fruibile gratuitamente tutti i giorni fino alle 19.00. In estate sono già previste aperture serali ed eventi.