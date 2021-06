Attualità Modica

E' morto Nuccio Stracquadanio, ex titolare del bar San Pietro a Modica

E’morto ieri a Modica Nuccio Stracquadanio ex titolare dello storico Bar San Pietro. Aveva 81 anni. Nuccio era molto conosciuto e stimato in città non solo per la sua attività nel centro storico della città ma per la sua grande semplicità d’animo con cui si approcciava con gli altri. I funerali si terranno sabato, 26 giugno alle ore 10 nella chiesa Madre di San Pietro a Modica. Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.

