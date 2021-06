Attualità Ragusa

Consorzio Universitario provincia di Ragusa: novità per nuovo anno accademico

In attesa dell’insediamento del Comitato tecnico scientifico, previsto a giorni, il presidente del Consorzio universitario della provincia di Ragusa, Pinuccio Lavima, guarda avanti, in vista dell'avvio del prossimo anno accademico. “Ci sono parecchie interlocuzioni attualmente in corso – spiega Lavima – proprio perché l’intento è di variegare l’offerta formativa. Si consoliderà l’esperienza della Struttura didattica speciale di Lingue e letterature straniere che continuerà a contare su due corsi di laurea cercando di garantire la migliore fruizione degli stessi a potenziali studenti della fascia Sud-est della nostra regione che è poi il target a cui cerchiamo di rivolgerci. Ma non solo. Le interlocuzioni in corso sono finalizzate ad associare a questi corsi, un’altra esperienza didattica in un ramo completamente differente e che, però, ha una certa attinenza con le vocazioni della nostra area territoriale.In questo senso, il Cui sta gettando le basi per sviluppare un progetto che possa coinvolgere le varie realtà produttive presenti nella nostra provincia destinate a fare parte integrante del percorso di crescita di una realtà universitaria che vogliamo possa interfacciarsi sempre di più con il mondo del lavoro”.

