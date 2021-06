Attualità Modica

Blackout a Modica: quartiere Sorda senza luce

Blackout a Modica. Si è verificato intorno alle ore 14,30 al quartiere Sorda. Diverse le segnalazioni pubblicate sui social. Probabilmente il motivo del blackout è riconducibile all’ondata di caldo degli ultimi giorni che, col termometro sopra i 38 gradi, ha fatto accendere contemporaneamente tutti i condizionatori, in un momento in cui la città non si è ancora svuotata per le ferie.

