Asd Marina di Ragusa Calcio: 2 calciatori positivi al Covid 19

La società ASD Marina di Ragusa Calcio comunica che i calciatori di fine quarantena risultati ‘negativi’ al test anti-COVID effettuati sabato 19 giugno, sono stati sottoposti, lo scorso mercoledì 23 giugno, ad ulteriori tamponi. I test hanno rilevato altri due calciatori tesserati positivi al COVID. Pertanto la società rossoblu rimane in attesa di ulteriori disposizioni dell’ASP di Ragusa per applicare il protocollo previsto in questi casi.

