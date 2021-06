Cronaca Vittoria

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle ore 13, in contrada Lucarella a Scoglitti, frazione di Vittoria, per un incendio divampato in un terreno adicente ad alcune serre. le fiamme hanno interessato anche la copertura di alcune serre. (Foto Assenza)

