Ragusa, apertura estiva del lido della Polizia di Stato a Caucana Ragusa, apertura estiva del lido della Polizia di Stato a Caucana

Questura di Ragusa: inaugurata l’apertura estiva del lido della Polizia di Stato di Caucana. Nel pomeriggio di ieri é stato dato l’avvio alla stagione estiva 2021 per gli appartenenti alla Polizia di Stato Stato e all’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio ed in quiescenza, e ai loro familiari, con l’apertura del lido balneare di Caucana. Nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid -19, il Questore di Ragusa Pinuccia Albertina Agnello, ha voluto ufficialmente dare l’avvio alla stagione estiva 2021 con l’apertura del Centro balneare di Caucana, nella consapevolezza di poter offrire al proprio personale la possibilità di fruire di un servizio di svago e benessere ed un luogo di condivisione dove poter trascorrere le proprie vacanze estive o qualche giornata al mare, con le proprie famiglie ed amici.Invitati alla cerimonia di apertura del Centro balneare, il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, le massime Autorità Civili e Militari della provincia, i Funzionari della Questura e dei Commissariati, i Segretari provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, nonché di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, oltre ai responsabili delle emittenti locali, della stampa e alle troupe televisive che hanno ripreso l’evento. Come di consueto, la cerimonia si é conclusa con la benedizione del sito e di tutti gli intervenuti da parte del Cappellano della Polizia di Stato per la Questura di Ragusa, padre Giuseppe Ramondazzo, delegato da Monsignor Roberto Asta, in rappresentanza della Diocesi di Ragusa e con l’augurio di buon lavoro ai gestori della struttura aggiudicatari della gara dì appalto.Anche quest’anno, per i bagnanti del luogo ed i numerosi turisti che presto si riverseranno in quella zona balneare, la presenza di una struttura della Polizia di Stato e dei suoi appartenenti, servirà a garantire la la presenza costante degli uomini e donne della Polizia di Stato sul territorio, anche quando sono in vacanza, ma sempre vigili e pronti ad intervenire all’occorrenza a tutela cittadini e a salvaguardia della loro sicurezza.

