Premio Arte Sicilia, canto e danza a Marina di Modica: ecco i giurati FOTO

Non capita tutti i giorni di potere essere valutati da personaggi del mondo dello spettacolo che hanno la possibilità di potere vantare una carriera straordinaria. Saranno anche loro i protagonisti di Premio Arte Sicilia, il concorso evento di danza e canto in programma sabato 17 luglio all’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica. In particolare, i giurati della danza saranno Luciano Cannito ed Enzo Macario mentre, per quanto riguarda il canto, la giuria sarà composta da Loretta Martinez e Marco Vito. In più ci sarà la presenza di Giuseppe Caudullo, talent scout di Italia’s Got Talent. “Stiamo parlando di affermati professionisti – dicono le promoter del concorso, la maestra Caterina Abela della “Studio Danza Khoreios” per la danza e Graziana Sammito de “La musica nel cuore” per il canto – i quali si sono messi a disposizione della nostra manifestazione per fornire il loro contributo a individuare i talenti del domani.Stiamo dando vita a una grande kermesse che vuole essere pure un segnale non da poco in vista della ripartenza. Ci attendiamo una presenza variegata di talentuosi giovani che arriveranno da ogni parte della Sicilia e, in alcuni casi, anche dal resto d’Italia. Questo significa che quando l’organizzazione è seria e vanta una esperienza consolidata, l’attenzione che arriva dai potenziali concorrenti è sempre molto elevata. C’è ancora la possibilità di iscriversi e di partecipare. Ci stiamo preparando sin da adesso, tra l’altro, per far sì che tutto possa essere predisposto a puntino per accogliere chi parteciperà alla competizione nella maniera migliore e nella massima sicurezza nel pieno rispetto delle normative antiCovid”.Per informazioni sulla danza è possibile contattare il 333.3253492 mentre per quanto riguarda il canto è possibile rivolgersi al 333.2356164. Tra l’altro, sono previste importanti borse di studio che aumenteranno il peso specifico della manifestazione.

