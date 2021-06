Europei, Draghi: No alla finale dove i contagi crescono rapidamente

Dal mondo Euro2020

BERLINO (GERMANIA) - ’’Mi adopererò perchè la finale non si faccia nei paesi dove i contagi stanno crescendo rapidamente’’. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine dell’incontro con la cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, rispondendo a una domanda sugli Europei di calcio. ’’Il rapporto tra Germania e Italia è profondo, duraturo e solido. La vicinanza delle vedute si è vista anche nell’ultimo G7. Sono due paesi fondati su europeismo e atlantismo’’, ha sottolineato il presidente del Consiglio.’’Sulla Libia sosteniamo il processo di Berlino, la ministeriale che ci sarà tra qualche giorno dovrebbe vedere un maggiore impegno dell’Ue in quell’area - ha spiegato Draghi -. Un investimento che serve a contenere i flussi di immigrazione illegali ma anche a organizzare quella legale e aiutare questi paesi a stabilizzarsi e ritrovare la pace’’.’’Le posizioni nei confronti degli Usa, nei confronti della Russia e Cina e anche degli stati del Nord Africa sono posizioni molto vicine. La cooperazione’’ con la Germania ’’è stretta e non è una sorpresa’’, ha aggiunto il premier.’’Nelle discussioni che abbiamo avuto ci sono state pochissime divergenze di opinione, è veramente una sensazione buona e molto gradevole’’, ha sottolineato la cancelliera Merkel.’’Sì al rinnovo dell’accordo con la Turchia’’, ha poi detto Draghi sul fronte delle migrazioni. Anche per la Merkel è necessario ’’aprire una prospettiva sul futuro perchè la Turchia accoglie moltissimi rifugiati, oltre 3 milioni, ha tutti i diritti per essere appoggiata da parte nostra. Parleremo di queste questioni al Consiglio europeo, entrambi siamo dell’avviso che non possiamo andare avanti senza la cooperazione con la Turchia’’.

