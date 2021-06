Cronaca Vittoria

Incidente stradale a Vittoria, scontro moto camion

Incidente stradale sulla Sp17 a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un camion e una moto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro in ospedale. Per i rilievi la Polizia Municipale. In corso la ricostruzione esatte dell'incidente. (Foto Assenza)

