Sicilia in via Damone a Siracusa

Incidente sul lavoro: muore Fabio Vaccarella

Un 52enne, Fabio Vaccarella, è morto dopo essersi ferito con un flex nel pomeriggio, in via Damone a Siracusa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’operaio stava lavorando per riparare un elemento in metallo nell’attività commerciale del fratello, quando improvvisamente il disco dell’utensile si sarebbe staccato, colpendo il 52enne. Sul posto, scattato l’allarme, è intervenuto il personale del 118.Il 52enne è stato trasportato all’ospedale Umberto I di Siracusa dove, poco dopo, i medici hanno registrato il decesso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta

