Cronaca Ragusa

E' Emanuele Calcagna, la vittima dell'incidente nel Ragusano E' Emanuele Calcagna, la vittima dell'incidente nel Ragusano

E’ il 24enne Emanuele Calcagna di Aidone la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri nel Ragusano. L’incidente è avvenuto sulla Sp85 nei pressi del demanio forestale di Randello, territorio di Ragusa. Il giovane 24enne viaggiava a bordo della sua moto quando per cause in corso di accertamento ha perso rovinosamente il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma per il giovane non ce stato nulla da fare. I rilievi dell’incidente e la ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il 24enne era nel territorio di Ragusa per trascorrere una giornata al mare.

E’ il 24enne Emanuele Calcagna di Aidone la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri nel Ragusano. L’incidente è avvenuto sulla Sp85 nei pressi del demanio forestale di Randello, territorio di Ragusa. Il giovane 24enne viaggiava a bordo della sua moto quando per cause in corso di accertamento ha perso rovinosamente il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma per il giovane non ce stato nulla da fare. I rilievi dell’incidente e la ricostruzione della dinamica è al vaglio dei carabinieri. Il 24enne era nel territorio di Ragusa per trascorrere una giornata al mare.