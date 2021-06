Attualità Mare

Meduse in mare e lungo la battigia nel Ragusano FOTO Meduse in mare e lungo la battigia nel Ragusano FOTO

Meduse in mare e lungo la battigia delle spiagge del Ragusano. In particolare oggi nella spiaggia del litorale sciclitano sono state segnalate tantissime meduse. Una, due, tre…tantissime e grandi in piccoli tratti di spiaggia. Le meduse presenti nella nostra zona non sono pericolose, ma il contatto provoca comunque irritazione della pelle che dura qualche ora. Le meduse si riproducono meglio in presenza di acqua calda e il surriscaldamento dei mari che si è avuto negli ultimi decenni ha probabilmente portato a un aumento esponenziale del numero di individui.

