I funerali di Nino Di Gregorio a Modica

I funerali del modicano Nino Di Gregorio, morto a soli 58 anni, si terranno mercoledì 23 giugno, alle ore 10 nel Duomo di San Pietro a Modica. La salma farà rientro a Modica oggi pomeriggio, 21 giugno. Il 58enne è deceduto all’ospedale San Marco di Catania, sabato 19 giugno, dove era stato trasferito in elisoccorso dopo un breve ricovero all’ospedale Maggiore di Modica. Nino era molto conosciuto in provincia di Ragusa, poiché socio della nota autocarrozzeria ModicanCar. Era molto disponibile con tutti e da sempre dedito al lavoro e alla sua famiglia. Dopo la notizia della sua prematura scomparsa sui social sono stati postati tantissimi messaggi di cordoglio per la famiglia e di ricordi e momenti condivisi con Nino.Ecco alcuni dei messaggi pubblicati sul profilo Facebook di Nino:“Amareggiato e addolorato per la tua improvvisa scomparsa, caro amico, gentiluomo, persona perbene, sono certo che Dio ti abbia chiamato al suo fianco riservandosi un posto meraviglioso, proprio come sei sempre stato con tutti noi. Ti abbraccio forte caro Nino, fiero e orgoglioso di averti avuto come amico”.“Persona solare, onesta leale, rispettosa dell'amicizia, disponibile al confronto, sensibile, amava il suo lavoro e lo portava avanti con dignità e professionalità, mai una volta in quasi 30 anni di confronto io perito e lui carrozziere c'è stato un disaccordo, trovavamo sempre il giusto equilibrio nella valutazione di un danno. Mi dava sempre del lei, come altrettanto facevo io con lui e con Enzo. A Marco ed Enzo esprimo il mio più profondo e sentito cordoglio. Sono sicuro che NINO sarà sempre presente nel suo ricordo, come collega e come padre. Un forte e sentito abbraccio a tutti voi e a tutta la vostra famiglia”.Nino lascia la moglie Maria e i figli Marco e Tiziana. Alla famiglia le più sentite condoglianze della redazione del Quotidiano di Ragusa.

