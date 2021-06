Appuntamenti Ragusa

Festa dei santi apostoli Pietro e Paolo a Ragusa Festa dei santi apostoli Pietro e Paolo a Ragusa

Anche quest’anno i festeggiamenti in onore di San Pietro apostolo e di San Paolo apostolo, due tra le parrocchie più frequentate del territorio comunale, si terranno senza alcuna festa esterna e senza processioni dei simulacri, proseguendo l’emergenza sanitaria. Differenti i programmi delle due chiese anche se le stesse, negli anni scorsi, si sono unite in maniera ideale, e non solo, condividendo proprio una parte della processione. Oggi, in particolare, i festeggiamenti prenderanno il via a San Pietro apostolo, la parrocchia di via Lazio. Dopo la recita dei misteri gaudiosi di questa mattina e la santa messa sul tema Pietro e i sofferenti”, alle 17,30 ci sarà la preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 la santa messa per tutti i sofferenti nel tempo della pandemia, presieduta dal sacerdote Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute.Alle 19,30 la preghiera del Rosario: misteri gloriosi. La giornata di oggi sarà dedicata ai sofferenti. Domani, martedì 22 giugno, invece, giornata per i bambini, i fanciulli e i giovani. Alle 9 misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e i piccoli. Alle 17,30 preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 santa messa per tutti i bambini, i fanciulli e i giovani presieduta dal sacerdote Paolo La Terra. Alle 19,30 preghiera del Rosario: misteri gloriosi. Mercoledì 23, invece, giornata per la fioritura dei carismi, gruppi, associazioni. Alle 9 misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e i carismi, alle 17,30 preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi.Alle 18,30 santa messa per la fioritura dei carismi, gruppi e associazioni presieduta dal sacerdote Giovanni Nobile. Alle 19,30 preghiera del Rosario: misteri gloriosi. Il primo momento di festa nella parrocchia di San Paolo, invece, è in programma per giovedì 24 giugno, nel giorno della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, dalle 9 alle 12 l’adorazione eucaristica silenziosa, alle 19 la santa messa e alle 20 l’adorazione eucaristica comunitaria Shekhinah animata dalla comunità “Eccomi, manda me” di Ragusa. Intanto, l’impresa ecologica Busso Sebastiano che si occupa del servizio di igiene ambientale in città, ha programmato un’azione di pulizia straordinaria nelle aree limitrofe alle due parrocchie durante le giornate dedicate ai festeggiamenti.

Anche quest’anno i festeggiamenti in onore di San Pietro apostolo e di San Paolo apostolo, due tra le parrocchie più frequentate del territorio comunale, si terranno senza alcuna festa esterna e senza processioni dei simulacri, proseguendo l’emergenza sanitaria. Differenti i programmi delle due chiese anche se le stesse, negli anni scorsi, si sono unite in maniera ideale, e non solo, condividendo proprio una parte della processione. Oggi, in particolare, i festeggiamenti prenderanno il via a San Pietro apostolo, la parrocchia di via Lazio. Dopo la recita dei misteri gaudiosi di questa mattina e la santa messa sul tema Pietro e i sofferenti”, alle 17,30 ci sarà la preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 la santa messa per tutti i sofferenti nel tempo della pandemia, presieduta dal sacerdote Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Alle 19,30 la preghiera del Rosario: misteri gloriosi. La giornata di oggi sarà dedicata ai sofferenti. Domani, martedì 22 giugno, invece, giornata per i bambini, i fanciulli e i giovani. Alle 9 misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e i piccoli. Alle 17,30 preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 santa messa per tutti i bambini, i fanciulli e i giovani presieduta dal sacerdote Paolo La Terra. Alle 19,30 preghiera del Rosario: misteri gloriosi. Mercoledì 23, invece, giornata per la fioritura dei carismi, gruppi, associazioni. Alle 9 misteri gaudiosi e santa messa: Pietro e i carismi, alle 17,30 preghiera del Rosario: misteri luminosi e dolorosi. Alle 18,30 santa messa per la fioritura dei carismi, gruppi e associazioni presieduta dal sacerdote Giovanni Nobile. Alle 19,30 preghiera del Rosario: misteri gloriosi. Il primo momento di festa nella parrocchia di San Paolo, invece, è in programma per giovedì 24 giugno, nel giorno della solennità della Natività di San Giovanni Battista. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, dalle 9 alle 12 l’adorazione eucaristica silenziosa, alle 19 la santa messa e alle 20 l’adorazione eucaristica comunitaria Shekhinah animata dalla comunità “Eccomi, manda me” di Ragusa. Intanto, l’impresa ecologica Busso Sebastiano che si occupa del servizio di igiene ambientale in città, ha programmato un’azione di pulizia straordinaria nelle aree limitrofe alle due parrocchie durante le giornate dedicate ai festeggiamenti.