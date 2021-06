Ragusa, l'Amministrazione fa il punto su tributi e ristori anti crisi

Economia Ragusa

Nel corso di un incontro con la stampa avvenuto a metà della settimana appena trascorsa, l’amministrazione comunale di Ragusa ha fatto il punto sulla situazione dei tributi locali e su ristori e misure anti-crisi a favore di famiglie ed imprese. Alla conferenza stampa, oltre naturalmente al sindaco Peppe Cassì, sono intervenuti il vicesindaco ed assessore alla sviluppo economico Giovanna Licitra, l’assessore ai tributi Giovanni Iacono e quello ai servizi sociali Luigi Rabito, ognuno per la parte di propria competenza. I dati forniti dal governo cittadino sono stati poi così riassunti in un prospetto dei contributi e agevolazioni economiche in favore di persone fisiche e attivita’ commerciali colpite dalla crisi pandemica. sviluppo economico (assessore Giovanna Licitra) piano anticrisi erogato un fondo comunale da 554.500€ di cui:414.500€ come ristoro a fondo perduto a 575 imprese;30.000€ come ristoro a fondo perduto a 21 taxi e ncc;20.000€ per ristoro a fondo perduto a 14 agenzie viaggi;90.000€ per contributi ad associazioni sportive (41) e culturali (19);

