Asd Ragusa Calcio 1949: confermato l'allenatore Filippo Raciti

L’Asd Ragusa Calcio 1949 riparte. E lo fa pensando già alla programmazione della stagione 2021-2022 che il sodalizio azzurro disputerà anche stavolta nel campionato di Eccellenza, girone B. E’ il senso della riconferma dell’allenatore Filippo Raciti sulla panchina della squadra iblea. Sarà ancora il tecnico etneo, ma ormai ragusano d’adozione, a guidare le aquile azzurre per il prossimo campionato. “Per me è un onore – afferma Raciti – qui mi sento di essere a casa. La prossima sarà la quarta volta che guiderò in campionato il Ragusa. Ed è un bel traguardo. Ringrazio la società per la fiducia accordatami. Ma, soprattutto, voglio ringraziare questo gruppo di dirigenti per la serietà dimostrata e per la voglia che hanno di fare calcio attraverso una programmazione lungimirante.E’ chiaro che quest’anno puntiamo a costruire un Ragusa più importante rispetto alla scorsa stagione. Si parte da una base che già abbiamo, con giocatori grandi e con giovani di talento che tutti abbiamo visto cosa sono capaci di fare. E’ un buon organico e cercheremo di coltivarlo ulteriormente oltre che potenziarlo”. Il presidente Giacomo Puma non ha dubbi. “Importante ripartire da Raciti – spiega – perché è un filo logico che prosegue. Credo che da anni non si vedesse un Ragusa che già, poco dopo la conclusione della stagione, si tuffasse a capofitto nella programmazione della prossima. Il nostro progetto continua e continua su basi molto interessanti. Abbiamo creato un percorso stimolante che adesso vogliamo portare ulteriormente avanti”. Il direttore generale Alessio Puma aggiunge: “Con Raciti sono bastate solo poco parole.La riconferma era, per così dire, scontata. Fa parte del nostro progetto che cercheremo di fare crescere attraverso ulteriori tasselli. I nostri programmi continuano. Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo anno, Covid permettendo, puntiamo a disputare una stagione molto più normale dinanzi ai nostri tifosi. Ritengo che si stia partendo con il piede giusto”.

