Dieta Scarsdale, menù settimanale per dimagrire mezzo chilo al giorno. La dieta Scarsdale è un regime alimentare che può far dimagrire fino a mezzo chilo al giorno. Si tratta di una dieta ideata negli anni ’70 dal cardiologo statunitense Herman Tarnower che consente di perdere peso attraverso un rigido percorso alimentare. Netta è ad esempio la definizione di quelli che sono i cibi consentiti e quelli da evitare.Dieta Scarsdale: come funzionaPrincipi base della dieta Scarsdale. Il numero di pasti al giorno 3 tre, ovvero i principali (colazione, pranzo e cena), mentre non sono consentiti gli spuntini di metà mattinata o del pomeriggio. Sono al più consentite piccole “concessioni”, in caso di attacco di fame, rappresentate da carote, cetrioli o sedano. L’obiettivo è quello di limitare l’assunzione di calorie giornaliere a 800 o al massimo a 1000. Questo rappresenta il principale limite della Dieta Scarsdale, in base al quale non è possibile prolungare la fase più restrittiva oltre le due settimane. La dieta Scarsdale è nota che come “dieta dei 14 giorni“ e si articola su due differenti sessioni: alla fase di dimagrimento vera e propria seguirà quella di mantenimento.Entrambe sono della durata di due settimane, estendendo l’intero ciclo alimentare ideato da Tarnower fino a un mese. Per via delle particolari restrizioni caloriche è fortemente sconsigliata la prosecuzione oltre i 14 giorni della fase di dimagrimento. Oltre che in caso di dubbio, anche in caso di malessere o stanchezza cronica è consigliato il consulto con il proprio medico curante.Dieta Scarsdale: lunedìColazione, mezzo pompelmo (o frutta d stagione) + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè senza zucchero;Pranzo, carni fredde assortite a scelta (carni magre, pollo, tacchino, manzo, prosciutto) + pomodori affettati (alla griglia o in umido) + caffè o tè o acqua tonica dietetica;Cena, pesce magro o crostacei preparati senza grassi + insalata mista + una fetta di pane integrale tostato + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;Dieta Scarsdale: martedìColazione, come sopra;Pranzo, macedonia di frutta a volontà + caffè o tè;Cena, un hamburger magro cotto alla griglia + verdure miste (pomodoro, peperoni, lattuga, cetrioli, zucchine, olive) + caffè o tè;Dieta Scarsdale: mercoledìColazione, come sopra;Pranzo, insalata di tonno o salmone al naturale condita con limone e aceto + pompelmo o melone (in alternativa alla frutta di stagione) + caffè o tè;Cena, agnello arrosto sgrassato + insalata mista + caffè o tè;Dieta Scarsdale: giovedìColazione, come sopra;Pranzo, 2 uova sode + formaggio magro + zucchine o pomodori + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè;Cena, pollo arrosto o alla griglia + verdure abbondanti + caffè o tè;Dieta Scarsdale: venerdìColazione, come sopra;Pranzo, formaggi magri assortiti + spinaci a volontà + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè;Cena, pesce magro o crostacei + verdure miste a volontà + 1 fetta di pane integrale + caffè o tè;Dieta Scarsdale: sabatoColazione, come sopra;Pranzo, macedonia di frutta a volontà + caffè o tè;Cena, pollo o tacchino arrosto + insalata di pomodori e lattuga + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;Dieta Scarsdale: domenicaColazione, come sopra;Pranzo, tacchino o pollo sgrassati + verdure miste (pomodori, carote, cavolo cotto, broccoli o cavolfiore) + pompelmo o frutta di stagione + caffè o tè;Cena, vitello arrosto magro + insalata mista + caffè o tè.

