Irama, il nuovo singolo Melodia proibita: testo canzone

Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, (nato a Carrara il 20 dicembre del 1995) e vincitore dell’edizione 2018 di “Amici” di Maria De Filippi, torna con il nuovo singolo Melodia Proibita.Melodia proibita, l’ultima canzone di IramaLa canzone Melodia proibita di Irama, scritta e prodotta insieme a Dardust e Giulio Nenna e uscita il 18 giugno 2021. La canzone ha le classiche sonorità latine che tanto piaccione d’estate, con un misto di pop e raggeaton, il brano perfetto per ballare nelle calde sere d’estate.Melodia proibita: testo Melodia proibitaEcco il testo di “Melodia proibita”, l’ultima canzone in ordine di tempo di Irama:Cercami staseraCome una panteraCerca la sua predaCome chi guarda l’ alba aspetta un sogno che si avveraSeguo il vento che si creaOra sciogli la tua velaPortami dove c’era una croce nel silenzioDentro un macchina all’ombra diQuello sguardo di chi ha decisoSento una musica avvolgertiE se non finiràStasera no non pensiamo a nienteTanto non ci serveMentre mi stringeraiVestita solo della mia pelleTra le luci spenteSuona una melodia proibitaCi dividono due lettereE c’ho il cuore come un altalenaE lo so che non puoi scendereLo vuoi prendereCome un lecca leccaNon torniamo a casa tanto non so più la stradaTu vestita Prada io ho una maglia dei NirvanaIo con te tu con meE balliamo fino a cheTu con me io con teSentiremo l’ aria che ci sfioraDentro un macchina all’ ombra diQuello sguardo di chi ha decisoSento una musica avvolgertiE se non finiràStasera no non pensiamo a nienteTanto non ci serveMentre mi stringeraiVestita solo della mia pelleTra le luci spenteSuona una melodia proibitaIo con te no non è facileSento che è incontrollabileDentro di sé una crisalideDentro me la voglia che ho di teStasera no non pensiamo a nienteTanto non ci serveMentre mi stringeraiVestita solo della mia pelleTra le luci spenteSuona una melodia proibitaIrama, cantante toscano, a solo 25 anni, ha già collezionato 21 dischi di platino, 4 dischi d’oro e oltre 600 milioni di streaming sulle piattaforme digitali. Tra i suoi tormentoni estivi si contano “Nera”, “Arrogante”, “Mediterranea”, tutti grandissimi successi. Nel 2021 ha poi partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “La genesi del tuo colore”, con sui si è classificato quinti su 26 partecipanti.

