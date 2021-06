Covid, variante Delta in Sicilia: ragazza di Agrigento in isolamento

Sicilia Covid

Isolato in Sicilia il primo caso di variante Delta del Covid 19 in una ragazza agrigentina. La ragazza, che è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare, è giunta circa dieci giorni fa a bordo di un volo proveniente dalla Gran Bretagna. La mutazione è stata sequenziata dal laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Palermo.

