Costantino Vitagliano si sposa con Irene Casartelli in riva al mare

Costantino Vitagliano si sposa con la bellissima Irene Casartelli. Il famoso tronista stupisce le fan e posta un video in cui mostra il suo matrimonio in riva al mare. Entrambi bellissimi in abiti nuziali, ma lo scambio delle fedi è solo per shooting. Le follower possono stare tranquille e continuare a sognare. “L’amore è un lungo e dolce sogno, e il matrimonio è la sveglia” scrive Costantino postando il video del suo “finto” matrimonio. Bello ed elegante in abito da cerimonia, l’ex tronista continua a fare faville. Accanto a lui l’amica modella Irene che si presta alla celebrazione in riva al mare tra l’acqua che bagna i piedi nudi e il sole che illumina i loro sorrisi.La canzone di Tancredi in sottofondo ripete: “Ci sposiamo anche per sbaglio… a Las Vegas”. La location però è tutta italiana: si trovano in Romagna a Milano Marittima, dove il Costa è di casa. Lui posta uno scatto con l’amica Irene e scrive: “Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno”. E aggiunge l’hashtag “amicizia”. E poi ci sono le foto con la figlia Ayla, dolcissime come sempre: “Un figlio ti cambia anche il ritmo del cuore” scrive.

