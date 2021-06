Bonus 800 euro lavoratori agricoli e bonus da 950 euro pescatori nel Sostegni bis

Italia Inps

Bonus 800 euro lavoratori agricoli e bonus 950 euro pescatori autonomi è previsto nel decreto Sostegni bis. Loannuncia una nota dell'Inps. L'INPS, con il messaggio numero 2039 diffuso il 16 giugno 2021, annuncia che saranno presto rese note le modalità e i termini per presentare le relative istanze e che prossimamente saranno rilasciate le apposite procedure. Le misure in questione, tra quelle contenute dall’ultimo provvedimento emergenziale, consistono nell’erogazione una tantum di due prestazioni di diverso valore: una pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato e l’altra, pari a 950 euro, a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative. Il documento di prassi, tra l’altro, offre con l’occasione un quadro su entrambe le indennità soffermandosi, in particolare, sulle caratteristiche e sui requisiti di accesso.Bonus 800 euro lavoratori agricoli e bonus 950 euro pescatori: presto disponibile la domanda INPSI pescatori e i lavoratori agricoli a cui sono destinati i bonus onnicomprensivi, rispettivamente di 800 e 950 euro, potranno presto fare domanda e ottenerli.Lo ha reso noto l’INPS tramite il messaggio del 16 giugno con cui ha fornito anche le prime indicazioni su alcune novità introdotte dal Decreto Sostegni bis approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio. All’interno del documento di prassi, infatti, vi è un intero paragrafo dedicato proprio all’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca messi in campo dal decreto.Bonus 800 euro lavoratori agricoli e 950 euro pescatoriIl messaggio INPS, infatti, si riferisce ai due diversi benefici economici previsti dal DL 73 del 2021 e così di seguito articolati:un’indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;un’indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, individuati dalla legge del 13 marzo 1958, n. 250. Si attendono, quindi, le istruzioni definitive per presentare l’istanza e il giorno in cui sarà rilasciata la relativa procedura in via di definizione, secondo quanto riferito dallo stesso Istituto.Bonus 800 euro lavoratori agricoli e bonus 950 euro pescatori: le regole sulle incompatibilitàNell’attesa che vengano rese note indicazioni più dettagliate sulle modalità di richiesta, l’INPS effettua una rapida panoramica sulle caratteristiche dei due bonus destinati ai lavoratori agricoli e pescatori. Il bonus di 800 euro in favore degli operai agricoli ha i seguenti tratti distintivi:non è cumulabile con l’indennità Covid onnicomprensiva dei 2400 euro contemplata dal Decreto Sostegni, né con la relativa proroga prevista dal Decreto Sostegni bis, ossia i 1600 riconosciuti per le mensilità di giugno e luglio 2021;è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità;non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. È quindi esente da IRPEF;per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa né si ha diritto all’assegno per il nucleo familiare.Queste ultime due caratteristiche, tra l’altro, si riferiscono anche al bonus di 950 euro in favore dei pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sulle compatibilità con altre prestazioni riferite ai lavoratori del settore della pesca, tuttavia, l’INPS anticipa che saranno forniti ulteriori chiarimenti per mezzo di una circolare in fase di definizione.

I pescatori e i lavoratori agricoli a cui sono destinati i bonus onnicomprensivi, rispettivamente di 800 e 950 euro, potranno presto fare domanda e ottenerli.

Lo ha reso noto l’INPS tramite il messaggio del 16 giugno con cui ha fornito anche le prime indicazioni su alcune novità introdotte dal Decreto Sostegni bis approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio. All’interno del documento di prassi, infatti, vi è un intero paragrafo dedicato proprio all’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca messi in campo dal decreto. Bonus 800 euro lavoratori agricoli e 950 euro pescatori

Il messaggio INPS, infatti, si riferisce ai due diversi benefici economici previsti dal DL 73 del 2021 e così di seguito articolati:

un’indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

un’indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, individuati dalla legge del 13 marzo 1958, n. 250. Si attendono, quindi, le istruzioni definitive per presentare l’istanza e il giorno in cui sarà rilasciata la relativa procedura in via di definizione, secondo quanto riferito dallo stesso Istituto. Bonus 800 euro lavoratori agricoli e bonus 950 euro pescatori: le regole sulle incompatibilità

Nell’attesa che vengano rese note indicazioni più dettagliate sulle modalità di richiesta, l’INPS effettua una rapida panoramica sulle caratteristiche dei due bonus destinati ai lavoratori agricoli e pescatori.

Il bonus di 800 euro in favore degli operai agricoli ha i seguenti tratti distintivi:

non è cumulabile con l’indennità Covid onnicomprensiva dei 2400 euro contemplata dal Decreto Sostegni, né con la relativa proroga prevista dal Decreto Sostegni bis, ossia i 1600 riconosciuti per le mensilità di giugno e luglio 2021;

è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità;

non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. È quindi esente da IRPEF;

per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa né si ha diritto all’assegno per il nucleo familiare. Queste ultime due caratteristiche, tra l’altro, si riferiscono anche al bonus di 950 euro in favore dei pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Sulle compatibilità con altre prestazioni riferite ai lavoratori del settore della pesca, tuttavia, l’INPS anticipa che saranno forniti ulteriori chiarimenti per mezzo di una circolare in fase di definizione.