Ragusa, venerdì 18 giugno ricco di iniziative ed appuntamenti

Un venerdì ricco di iniziative ed appuntamenti a Ragusa, questo 18 giugno 2021. Nella mattinata, alle 11,30 si terrà la cerimonia di inaugurazione, riservata ai rappresentanti istituzionali ed alla stampa, delle latomie di Cava Gonfalone, con appuntamento in via Risorgimento, al bivio di accesso alla Cava Gonfalone (inizio strada per Ibla e Modica). La gestione di Cava Gonfalone, a seguito di una manifestazione di interesse, è stata affidata alla sezione ragusana del CAI Club Alpino Italiano) e all’Associazione regionale guide siciliane, che dal pomeriggio di questo venerdì effettueranno visite guidate all’importante complesso naturalistico. Visite che, con prenotazione obbligatoria, si terranno nei seguenti giorni e orari: martedì (10.00 – 11.00 – 12.00), venerdì, sabato e domenica (16.30 – 17.30 – 18.30). Per informazioni e prenotazioni: tel. 339 1019926, e-mail.info@cavagonfalone.it. Il ticket d’ingresso è pari a € 4.00, con riduzione a € 2.00 per i ragazzi dai 7 ai 14 anni e gratuità per i bambini da 0 a 6 anni. In proposito il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato “sotto i nostri piedi abbiamo un luogo tanto straordinario quanto poco conosciuto: le latomie di Cava Gonfalone.Riaperte sporadicamente solo in occasione di rari eventi, è giunto finalmente il momento di restituirle stabilmente ai ragusani. In questi mesi abbiamo lavorato affinché questo enorme labirinto sotterraneo sia pienamente fruibile attraverso un percorso di visita articolato dal punto di vista culturale e in assoluta sicurezza, ormai pronto. Da venerdì 18, quindi, Ragusa si prepara a riappropriarsi di uno dei suoi spazi più suggestivi, di valore storico e dal grande potenziale turistico”. E da parte sua l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo ha aggiunto “il percorso sviluppato attraversa non solo le latomie in tutta la loro lunghezza ma anche in tutta la loro storia, in un dialogo che racconta le vicende di Cava Gonfalone e della città intera. Dal terremoto alla ricostruzione, dalla vita dei cavatori fino ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, quando le latomie divennero un popolato rifugio antiaereo, quasi una città nella città.È un percorso che rientra pienamente nell’Ecomuseo Carat, un luogo che è al tempo stesso patrimonio materiale e immateriale per le tecniche estrattive di cui è testimonianza”. Intanto, alle 11, prsso la struttura dell’ex Cineplex, sulla strada provinciale 25 per Marina di Ragusa, in contrada Cimillà, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà del Madison Cinema (ex Cineplex). Nel corso dell'incontro con gli operatori dell'informazione, il nuovo proprietario, Manuele Ilari, farà il punto sui prossimi lavori che saranno effettuati nella struttura e le prossime iniziative che saranno intraprese. Altrettanto denso il calendario di appuntamenti nel pomeriggio. Alle ore 18, presso l'auditorium S. Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, all'interno della collettiva di pittura, scultura, fotografia e ceramica artistica organizzata dall'associazione Rossocobalto, verrà presentato l'ultimo libro di Pippo Gurrieri: "Sicilie - Luoghi, fatti, persone".A conversare con l'autore sarà Aldo Migliorisi. Alla stessa ora, nel limitrofo Giardino ibleo, il Comune, su proposta delll’associazione Adessobasta, intitolerà due viali interni a Jenny Ardiri e a Maria Graziana Mattei, donatrici di vita, decedute prematuramente, rispettivamente il 14 ottobre 2016 ed il 1° aprile 2020, alle quali sono stati espiantati organi che sono stati destinati a salvare diverse persone, assecondando in tal modo la volontà espressa in vita dalle stesse ai loro congiunti. La decisione di intitolare alle due donne due viali dello storico giardino pubblico comunale di Ragusa Ibla, come segno simbolico di riconoscenza che ricordi e renda merito al gesto di grande altruismo, è stata presa dalla Giunta Municipale lo scorso mese di febbraio che ha così accolto la proposta del coordinamento dell’associazione “Adesso Basta” di onorare la memoria di Jenny Ardiri e Maria Graziana Mattei.La cerimonia di intitolazione dei due viali del Giardino Ibleo avverrà alla presenza del sindaco Peppe Cassì, di una rappresentanza dell’Amministrazione comunale e dell’associazione” Adesso Basta”. La giornata di venerdì 18 giugno si chiude con un appuntamento politico, l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti di Sinistra Italiana. Avrà luogo alle 19 presso i locali di Piazza Generale La Chiesa 12. Questo l'ordine del giorno: prospettive del partito in provincia; tesseramento 2021; legge di iniziativa popolare sulla patrimoniale; elezione del coordinatore provinciale. L’assemblea è stata convocata dal presidente di Sinistra Italiana di Ragusa, Cesare Borrometi, presente la segretaria provinciale Resi Iurato. (da.di.)

