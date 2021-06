Ragusa: Federica Occhipinti conquista la medaglia regionale Coppa Sicilia

Sport Ragusa

La valanga rosa dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa conferma le proprie peculiarità. Una forza inarrestabile quella generata dalle atlete del sodalizio ibleo che continuano ad inanellare successi in serie, dimostrando di possedere una marcia in più, a livello regionale, rispetto alle avversarie. E’ il caso di Federica Occhipinti, che, domenica scorsa, al trofeo vivaio Ziriò, campionato regionale Xco, prova di Coppa Sicilia, nel Messinese, ha dimostrato di essere in forma smagliante, sbaragliando le altre partecipanti e conquistando il primo posto nella categoria di pertinenza, la Juniores donne. Un trionfo, per l’atleta iblea allenata da Maurizio Mezzasalma, che è valso la conquista della maglia regionale. “Un altro trofeo da inserire in bacheca – afferma il presidente Giuseppe Nascondiglio – nel corso di questa stagione strana perché caratterizzata dalla pandemia ma davvero fruttuosa per quanto riguarda i risultati ottenuti soprattutto dalle nostre atlete che hanno dimostrato di essere un passo avanti a tutte le altre.E sono atlete che hanno le caratteristiche per potere proseguire lungo questa stessa lunghezza d’onda anche nel prossimo futuro perché si tratta di ragazze che stanno crescendo sul piano agonistico e che potranno regalarci la conquista di ulteriori riconoscimenti. Siamo molto contenti per come sono andate le cose e per i riscontri ottenuti rispetto ai nostri sacrifici. Ma soprattutto siamo rincuorati sul fatto che sembra essere questa la strada da seguire”.

