Sicilia verso la zona bianca, addio al coprifuoco: ecco cosa si potrÃ  fare

Sicilia Covid

Sicilia verso la zona bianca, addio al coprifuoco: ecco cosa si potrà fare Sicilia verso la zona bianca, addio al coprifuoco: ecco cosa si potrà fare

Sicilia in zona bianca dal 21 giugno. Secondo le ultime notizie la Sicilia insieme ad altre 6 Regioni d’Italia da lunedì prossimo passerà nella fascia con minori restrizioni.La conferma si avrà domani venerdì 18 giugno. Si tratta di Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. L’unica regione che manca all’appello è la Valle d’Aosta, che dovrà aspettare il 28 giugno per essere promossa, grazie alla terza settimana consecutiva di contagi sotto la soglia di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Da quella data la penisola non ci saranno più zone gialle.Sicilia verso la zona bianca: quali sono le regole per la zona bianca? Cosa si potrà fare in zona biancaIn zona bianca la situazione è di semi-normalità. Non vige il coprifuoco (la cui abolizione è prevista comunque anche in zona gialla dal 21 giugno). Si applicano solo le misure anti contagio (distanziamento, igiene e mascherine). E sono state anticipate le riaperture delle attività economiche e sociali previste per la zona gialla. Sono ripartite perciò fiere, congressi, parchi a tema. Ma anche feste di nozze (con green pass per gli invitati) piscine al chiuso, sale giochi, stabilimenti termali e palazzetti dello sport al chiuso. Le discoteche sono aperte solo per il servizio bar e ristorante, perché ancora è vietato ballare. Allo studio l’ipotesi di consentire il ritorno in pista muniti di green pass.Sicilia verso la zona bianca: nessun limite per i tavoli all'apertoQuanto a bar e ristoranti, non è previsto nessun limite per i commensali seduti ai tavoli all’aperto. Il governo ha accettato la proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di far cadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione e di estendere il tetto massimo al chiuso, che è per ora di 6 persone per tavolo. In zona bianca è consentito inoltre visitare amici e parenti, senza limiti nel numero di persone che si spostano. In zona gialla il limite è invece di quattro persone oltre ai figli minorenni o persone con disabilità.

Sicilia in zona bianca dal 21 giugno. Secondo le ultime notizie la Sicilia insieme ad altre 6 Regioni d’Italia da lunedì prossimo passerà nella fascia con minori restrizioni.La conferma si avrà domani venerdì 18 giugno. Si tratta di Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, oltre alla provincia autonoma di Bolzano. L’unica regione che manca all’appello è la Valle d’Aosta, che dovrà aspettare il 28 giugno per essere promossa, grazie alla terza settimana consecutiva di contagi sotto la soglia di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Da quella data la penisola non ci saranno più zone gialle. Sicilia verso la zona bianca: quali sono le regole per la zona bianca? Cosa si potrà fare in zona bianca

In zona bianca la situazione è di semi-normalità. Non vige il coprifuoco (la cui abolizione è prevista comunque anche in zona gialla dal 21 giugno). Si applicano solo le misure anti contagio (distanziamento, igiene e mascherine). E sono state anticipate le riaperture delle attività economiche e sociali previste per la zona gialla. Sono ripartite perciò fiere, congressi, parchi a tema. Ma anche feste di nozze (con green pass per gli invitati) piscine al chiuso, sale giochi, stabilimenti termali e palazzetti dello sport al chiuso. Le discoteche sono aperte solo per il servizio bar e ristorante, perché ancora è vietato ballare. Allo studio l’ipotesi di consentire il ritorno in pista muniti di green pass. Sicilia verso la zona bianca: nessun limite per i tavoli all'aperto

Quanto a bar e ristoranti, non è previsto nessun limite per i commensali seduti ai tavoli all’aperto. Il governo ha accettato la proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di far cadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione e di estendere il tetto massimo al chiuso, che è per ora di 6 persone per tavolo. In zona bianca è consentito inoltre visitare amici e parenti, senza limiti nel numero di persone che si spostano. In zona gialla il limite è invece di quattro persone oltre ai figli minorenni o persone con disabilità.