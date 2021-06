Salute e benessere Diete

Dieta con zuppa di cipolla per dimagrire in 7 giorni Dieta con zuppa di cipolla per dimagrire in 7 giorni

Dieta con zuppa di cipolla per dimagrire velocemente: ecco come funziona e cosa si mangia. La dieta con la zuppa di cipolla è tra le diete meno usate per dimagrire per l’odore che rimane nell’alito e non solo ma non tutti sanno che questa dieta aiuta a perdere peso velocemente, vediamo come funziona. La dieta con zuppa di cipolla è una vera e propria dieta bruciagrassi. La cipolla ha molte proprietà dimagranti, essendo diuretica, depurativa, saziante e molto bassa in calorie. Infatti, contiene solo 20 calorie per ogni 100 grammi di cipolla (cotta).

Cipolla proprietà benefiche per la salute dell’organismo

La cipolla fa bene. Lo ha stabilito uno studio dei ricercatori dell’Istituto Mario Negri dell’Università di Milano, pubblicato sulla rivista scientifica tedesca Molecular Nutrition & Food Research. Gli scienziati hanno messo a confronto le abitudini alimentari di 230 pazienti a cui era stato diagnosticato un tumore allo stomaco con 547 persone senza questa patologia. Il risultato è stato sorprendente. Chi consuma almeno due porzioni di cipolle alla settimana, circa 100 grammi, ha il 40% di probabilità in meno di ammalarsi, rispetto a chi non se ne ciba. Mentre 1 spicchio d’aglio al giorno riduce il rischio di oltre il 30%. Ma qual è il meccanismo che permette a cipolle e aglio di svolgere questa importante funzione? Pare che sia legato alla loro caratteristica meno apprezzata: l’odore pungente. Secondo i ricercatori a svolgere l’azione protettiva sono gli “organo solforati” presenti nei due ortaggi, proprio quelli che sono responsabili della loro “puzza”. È provato che gli “organo solforati” inibiscono la proliferazione cellulare cancerogena e l’attività antibatterica, in modo particolare nei riguardi dell’Helicobacter pilori, principale causa del tumore dello stomaco. Questo meccanismo è favorito nelle cipolle anche della quercetina, un flavonoide dalle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, presente in maggiore quantità nelle cipolle rosse. La sostanza ha anche dimostrato un’importante azione di protezione cardiovascolare. Quindi una cipolla rossa, dal sapore e dall’odore più intenso, sarà l‘ortaggio che darà maggiori benefici al nostro organismo. E come consumarla per assumere al meglio i suoi principi attivi? Cruda, perché la cottura riduce sensibilmente la quantità di “organo solforati” e flavonoidi. È la rivincita di cipolla e aglio, due alimenti da sempre bistrattati per gli effetti che provocano all’alito di chi se ne ciba e che fa storcere il naso ai più raffinati. Ma se basta una cipolla alla settimana per prevenire un tumore, non è necessario cibarsene prima di un appuntamento romantico o di lavoro. Come qualsiasi altro “medicinale” assumiamolo in modo discreto, senza…ostentarlo. Poi spazzolino e dentifricio o, al limite, un paio di mentine cancelleranno ogni prova. Dieta con zuppa di cipolla: benefici per dimagrire velocemente:

Quindi, con questa zuppa puoi:

Eliminare l’eccesso di liquidi .

Aiutare a un miglior funzionamento de fegato e della vescica.

Eliminare l’eccesso di gas.

Stimolare l’attività gastrica.

Regolare la glicemia, per cui puoi consumarla se hai diabete.

Sebbene elimini tossine e liquidi, cosa che ti fa diminuire di peso e di volume, non si deve consumare per più di sette giorni consecutivi. Dopo questo periodo, si consiglia di continuare con una dieta sana ed equilibrata, o a niente servirà aver perso volume per riprenderlo la settimana successiva. Puoi ripetere questo programma passata una settimana o quindici giorni per accelerare la perdita di peso, ma non è raccomandabile farla per oltre 7 giorni. Per questo, meglio lasciare una settimana di riposo.vCuriosamente, questa zuppa si è utilizzata per anni e anticamente si indicava a persone che dovevano essere operate al cuore perché perdessero peso rapidamente senza correre rischi.Con questa dieta si ottengono buoni risultati in una settimana, per quanto non si possano quantificare: il peso che si perde dipenderà da ciascuna persona e dal suo metabolismo. Però di sicuro si dimagrisce. Dieta con zuppa di cipolla: menù settimanale

Come abbiamo detto, non si tratta di una dieta vera e propria e non elimina alimenti, ma basa i pasti su questa ricetta. Per sette giorni la cipolla sarà la base dei tuoi pranzi e cene, potendola accompagnare in alcuni casi da verdure, carne o riso. Ti mostriamo il programma adeguato da seguire. Puoi cominciare di lunedì e finire di domenica affinché tu sappia esattamente in che giorni del programma sei. Nel caso che voglia ripeterla, saprai calcolare esattamente le settimane di riposo.

Dieta con zuppa di cipolla: lunedì

Il primo giorno si basano i pasti unicamente sulle cipolle. Puoi consumare tutta la zuppa di cipolle che ti va e accompagnarla da frutta o succhi naturali. Un esempio sarebbe un succo a colazione con un pezzo di frutta intera. A pranzo, zuppa di cipolla e uno o due frutti; idem a cena.

Dieta con frutta di cipolla: martedì

Il secondo giorno includeremo alcune verdure. Puoi consumare tutta la zuppa di cipolle che ti va e accompagnarla con verdure crude, bollite o cotte al vapore o alla piastra, ma senza aggiungere olio. In questo caso, la frutta si lascia a parte. Dieta con zuppa di cipolla: mercoledì

Il giorno 3 puoi aggiungere tanto frutta quanto verdure, rendendo il menu un po’ più completo.

Dieta con zuppa di cipolla: giovedì

A partir dal quarto giorno, puoi cominciare a bere latte scremato. Potrai continuare a mangiare tutta la zuppa di cipolle che vuoi, frutta e verdure.

Dieta con zuppa di cipolla: venerdì

La dieta comincia ad ampliarsi e, in questo caso, puoi consumare la zuppa di cipolle, 3 pomodori, pesce o carne (meglio carne come tacchino, pollo, cucinati al forno o alla piastra). I giorni che mangi pesce o carne devi scegliere uno dei due.

Dieta con zuppa di cipolla: sabato

E’ arrivato il weekend ma la dieta non riposa. Per questo, è preferibile che la faccia in un periodo che sai che potrai mangiare a casa o portarti il pranzo (al lavoro, in viaggio). Oggi puoi mangiare, oltre alla zuppa di cipolle, verdure (cucinate) e pesce o carne (al forno o alla piastra). Se venerdì hai mangiato carne, puoi mangiare pesce il sabato e così alternare. Dieta con zuppa di cipolla: domenica

E siamo arrivati all’ultimo giorno del programma. Il giorno 7 puoi mangiare la zuppa di cipolla, le verdure, qualche cereale come riso integrale e frutta.

Ricetta della zuppa di cipolle per dimagrire velocemente

Ora che ti abbiamo svelato tutti i benefici di questa dieta e il programma da seguire, di sicuro vorrai cominciare a provarla. Per questo, ti insegniamo la ricetta della zuppa di cipolle che puoi usare. Anche se la si conosce come zuppa di cipolle, contiene altre verdure che pure apportano molte proprietà come il sedano, che anche è diuretico, o i peperoni verdi che danno senso di sazietà. Zuppa di cipolla per dimagrire velocemente: ingredienti

6 o 7 cipolle grandi

2 peperoni verdi grandi

3 gambi di sedano maturo

6 pomodori

la metà di un cavolo o cavolfiore

pepe e sale Zuppa di cipolla per dimagrire velocemente: preparazione

È semplicissima. Lavare le verdure e tagliarle in piccoli pezzi, eliminando i semi dove presenti. Metterle in una pentola con abbondante acqua e bollire. Una volta cotte, aggiungere sale e pepe a piacere e voilà, la zuppa di cipolle è pronta. Se non ti piacciono i pezzi solidi puoi frullarli e farne una crema. Le proprietà saranno le stesse, se non aggiungi altri ingredienti come olio o panna.