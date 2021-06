Italia Covid

Covid, Salvini: Chiesto a Draghi stop obbligo mascherine all'aperto

ROMA - ’’E’ stato un incontro utile e costruttivo. C’è sintonia sulle riforme. Ho chiesto di correre il più possibile per il ritorno alla normalità, di togliere l’obbligo del bavaglio il prima possibile perchè i dati sono buoni e gli italiani hanno rispettato le regole. In quasi tutta l’Europa si toglie l’obbligo della mascherina, quindi spero che anche l’Italia possa tornare entro non dico poche ore ma giorni a lasciare respirare all’aperto’’. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell’incontro con il premier Draghi a Palazzo Chigi, parlando con i giornalisti. ’’E’ tempo di restituire agli italiani il diritto al lavoro e alla libertà’’, ha aggiunto. ’’Lo stato di emergenza scade a fine luglio, se ne parla quando scade. Mi sembra chiaro però che il piano vaccinale efficace, il lavoro dei medici, la pazienza degli italiani e il sole che ci manda il buon Dio abbiano riportato la situazione sotto controllo.Se a fine luglio l’emergenza sarà alle spalle ne prendermo atto, ma una cosa che si può fare da domani è riaprire le attivita ancora chiuse e togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto. Liberiamo gli italiani da questo simbolo utile in fase di emergenza’’, ha concluso.

