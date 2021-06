Il Comune di Ragusa cerca immobile in affitto a Marina di Ragusa

Economia Ragusa

Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nell’apposito spazio dedicato ai “bandi di gara”, è stato pubblicato l’avviso con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n. 305 del 1 giugno 2021, si intende esperire una ricerca di mercato per individuare a Marina di Ragusa un immobile da adibire a Centro socio-ricreativo per soggetti adulti soli o a rischio di solitudine. L’immobile di una superficie complessiva non inferiore a 100 mq, comprensivo di uno spazio di 60 mq da utilizzare quale sala ritrovo, servirà a favorire incontri sociali culturali e ricreativi. Il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, utilizzando il modulo pubblicato in allegato all’avviso stesso, è fissato per le ore 12 del 1 luglio 2021.

