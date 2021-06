Invasione di ragni in Australia: ragnatele ricoprono strade e fiumi

Dal mondo Australia

Australia ricoperta di ragnatele da migliaia di ragni. Le ragnatele di migliaia di ragni hanno ricoperto segnali stradali, alberi e prati della città di Longford, nella regione di Longford in Australia. Dopo le abbondanti piogge e leinondazioni che hanno colpito la regione le ragnatele dei ragni hanno ricoperto la boscaglia dello Stato di Victoria, in Australia. Le ragnatele hanno ricoperto i segnali stradali, gli alberi e i prati della città di Gippsland nella regione di Longford. Gli esperti affermano che le tele sono create da una tattica di sopravvivenza nota come "ballooning", con la quale i ragni secernono la seta per arrampicarsi su un terreno più elevato. Il dottor Ken Walker, esperto di insetti del Museums Victoria, ha affermato che è probabile che "milioni" di ragni abbiano lanciato ragnatele sugli alberi circostanti."I ragni terrestri devono alzarsi da terra molto rapidamente. La seta si snoda e si attacca alla vegetazione e così possono scappare", ha detto al giornale The Age. Un consigliere locale, Carolyn Crossley, ha detto di essere scesa su un argine del lago lunedì sera per verificare i danni delle inondazioni ed è stata colpita dal fenomeno naturale. "Lo avevo visto in precedenza, ma non era mai stato di questa portata. Non è stato spaventoso, è stato bellissimo. Tutto era semplicemente avvolto in questa bellissima ragnatela, su tutti gli alberi e le recinzioni", ha detto alla BBC. "Il sole stava tramontando in quel momento e la luce era bellissima, così come quest'onda fluttuante che attraversava il paesaggio" ha aggiunto la Crossley.

