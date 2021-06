Cronaca Messina

Incidente sulla Catania Messina: un morto e 5 feriti

Un minorenne è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto, prima della mezzanotte di ieri, due autovetture sull'autostrada A18, Catania-Messina, tra Fiumefreddo e Giardini in direzione della Citta dello Stretto. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Riposto ed Acireale e del comando provinciale di Catania. Hanno operato anche ambulanze, un elicottero del 118 e la polizia stradale che indaga sulla dinamica dell'incidente. L'autostrada é stata chiusa per ore nel tratto interessato

