Grave incidente sul lavoro a Scicli: operaio precipita dal tetto

Cronaca Sciclia

Grave incidente sul lavoro in contrada Arizza a Scicli. Un operaio, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal tetto del supermercato Eurospin ad Arizza dove stava effettuando dei lavori di manutenzione. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e i carabinieri. (Foto Assenza)

