Auto giÃ¹ da viadotto: muore il commercialista Santi Castorina

Cronaca Messina

Auto giù da viadotto: muore il commercialista Santi Castorina Auto giù da viadotto: muore il commercialista Santi Castorina

E’ il commercialista Santi Castorina di 36 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A 20 all’altezza di Pace del Mela, poco dopo lo svincolo di Milazzo. Il 36enne catanese viaggiava a bordo di un’auto trasportante un mezzo nautico, in transito verso Messina, quando per cause ancora in corso di accertamento è uscito fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto. L’altra persona, un 35enne catanese, rimasta coinvolta nel sinistro è ricoverata all’ospedale Fogliani di Milazzo, ha riportato vari traumi, ma fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. La Polizia sta ancora indagando sull’incidente, ma le prime ipotesi fanno presumere che sia stato causato dal carrello in cui era posto il mezzo nautico pesante. A coordinare le indagini il magistrato della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuela Scali.

E’ il commercialista Santi Castorina di 36 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A 20 all’altezza di Pace del Mela, poco dopo lo svincolo di Milazzo. Il 36enne catanese viaggiava a bordo di un’auto trasportante un mezzo nautico, in transito verso Messina, quando per cause ancora in corso di accertamento è uscito fuori dalla carreggiata autostradale precipitando giù dal viadotto. L’altra persona, un 35enne catanese, rimasta coinvolta nel sinistro è ricoverata all’ospedale Fogliani di Milazzo, ha riportato vari traumi, ma fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. La Polizia sta ancora indagando sull’incidente, ma le prime ipotesi fanno presumere che sia stato causato dal carrello in cui era posto il mezzo nautico pesante. A coordinare le indagini il magistrato della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto Emanuela Scali.