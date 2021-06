Attualità Ragusa

Asp Ragusa incontra Associazione siciliana malati reumatici Asp Ragusa incontra Associazione siciliana malati reumatici

Ragusa, 17 giugno 2021 - La Direzione Generale, ha incontrato i rappresentanti dell’ASIMAR - Associazione Siciliana Malati Reumatici - di Ragusa. Un incontro che è servito a confermare rafforzare il rapporto di collaborazione tra l’Asp e il Volontariato. Il direttore generale, Angelo Aliquò, ha sottolineato che l’Azienda è sempre aperta alle proposte che arrivano delle Associazioni di volontariato perché rappresentano concretamente i bisogni e le esigenze dei lori associati. Uno scambio cordiale di reciproca stima e apprezzamento per le attività e iniziative che nasceranno dalla suddetta collaborazione e di cui si avvantaggeranno le persone che sono affette da malattie reumatiche. All’incontro ha partecipato anche il dott. Mario Bentivegna - Reumatologo e Coordinatore prov. della Reumatologia ASP Ragusa. Per l’Associazione la presidente di ASIMAR APS - Sezione di RAGUSA - Maria Lucia Volante e alcuni volontari dell’Associazione.ANMAR - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MALATI REUMATICI, estesa su tutto il territorio Nazionale e in Sicilia con ASIMAR APS - Associazione Siciliana Malati Reumatici - Associazione di Promozione Sociale. Tutela il Paziente Reumatico e per conoscere meglio le malattie reumatiche.ASIMAR APS - Sezione di RAGUSA, supporta il malato reumatico riguardo le terapie. Garantisce sostegno morale, fornisce informazioni e aggiornamenti su eventuali innovazioni terapeutiche. Collabora con medici, specialisti, e Istituzioni locali e regionali. Per contatti: social Facebook come pagina e gruppo ASIMAR APS - Sezione di RAGUSA.

ASIMAR APS - Sezione di RAGUSA, supporta il malato reumatico riguardo le terapie. Garantisce sostegno morale, fornisce informazioni e aggiornamenti su eventuali innovazioni terapeutiche. Collabora con medici, specialisti, e Istituzioni locali e regionali. Per contatti: social Facebook come pagina e gruppo ASIMAR APS - Sezione di RAGUSA.