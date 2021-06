Etna: pioggia di cenere piove su Catania

Sicilia Catania

L'Etna dà spettacolo con una fontana di lava, durata circa un'ora, dal cratere di Sud-Est e l'emissione di alta nube eruttiva che si è trasformata in 'pioggia' di cenere lavica caduta precipitata copiosa anche su Catania. La nuova fase è stata preceduta da una intensa attività stromboliana e dall'emissione di un trabocco lavico dal fianco meridionale della 'bocca' che si propaga in direzione della Valle del Bove. L'ampiezza media del tremore vulcanico, segnala l'Ingv di Catania, dopo aver raggiunto il valore massimo alle 14.20, ha subito una rapida diminuzione riportandosi nel livello medio.L'eruzione sull'Etna non ha avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

