3 oli essenziali contro la cellulite

La cellulite è un fastidioso inestetismo che colpisce molte donne. Per combattere la cellulite oltre ad una buona idratazione ovvero bere almeno due litri di acqua al giorno e seguire una sana alimentazione si può possono utilizzare anche dei rimedi naturali, vediamo quali. Tra i rimedi naturali per poter contrastare la cellulite e ridurre i suoi sintomi ci sono gli oli essenziali che, in questo caso, agiscono proprio come attivi cosmetici concentrati, in grado di migliorare il nostro stato di salute.3 oli essenziali contro la celluliteOlio essenziale di cipressoL'essenza di cipresso si estrae per distillazione in corrente di vapore dei rametti giovani del cipresso e la sua funzione è quella di tonico della microcircolazione sanguigna. Il cipresso risulta molto utile anche in caso di varici e vene varicose ed è un ingrediente fondamentale per creare un mix anticellulite da usare tutti i giorni per dei massaggi mirati. Prendete 100 ml di olio di mandorle dolci e mettete 10 gocce di olio essenziale di cipresso, 5 gocce di essenza di rosmarino e 7 goccce di essenza di limone. In questo modo, agirete direttamente sulla pelle a buccia d'arancia migliorando tonicità e circolazione.Olio essenziale di arancio amaro contro la celluliteL'olio essenziale di arancio amaro si ottiene dalla spremitura meccanica della buccia di questo frutto ricca di sostanze brucia grassi, utile nel caso di cellulite e gonfiore, anche della parte addominale. Vi consigliamo di preparare una ricetta di sali da bagno con arancio amaro per benenficiare delle proprietà detossinanti e linfodrenanti di tutti gli ingredienti. In un contenitore di vetro versate 300 g di sali del Mar Morto e aggiungete 5 gocce di essenza di batulla e 10 gocce di olio essenziale di arancio dolce. Infine, potete arricchire la ricetta con dei pezzi di buccia di arancio amaro essiccato. Mischiate accuratamente questo mix ricco di proprietà benenfiche e, dopo circa mezz'ora, versatelo in una vasca di acqua calda. Immergetevi per circa 25 minuti.Olio essenziale di limone contro la celluliteL'essenza di limone estratta dalle bucce del frutto del limone ha proprietà tonificanti per la pelle, stimolanti della circolazione sanguigna e del sistema linfatico, contro cellulite, pesantezza arteriosa, edemi e fragilità capillari. Potete utilizzare l'olio essenziale di limone in combinazione con l'essenza di rosmarino e cipresso in un mix di oli vegetali. Per esempio, unite 30 ml di olio di mandorle dolci, 30 ml di olio di jojoba e 30 ml di olio di edera; poi, aggiungete 7 gocce di essenza di limone, 5 gocce di rosmarino e 5 gocce di cipresso. Usate questo olio anticellulite tutti i giorni, due volte al giorno, effettuando un massaggio delicato sulle zone interessate.Olio essenziale di limone contro la cellulite

