Italia Roma

Allarme bomba vicino stadio a Roma: disinnescato ordigno artigianale Allarme bomba vicino stadio a Roma: disinnescato ordigno artigianale

Allarme bomba oggi pomeriggio a Roma nella zona di piazza Mazzini, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Sul posto in azione gli artificieri e le unità cinofile, mentre le strade sono tutte bloccate per consentire le operazioni, in corso tra via Tito Speri e via Giuseppe Ferrari. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato poco prima delle 18, in seguito alla segnalazione da parte di un passante di un oggetto sospetto all'interno di una Smart parcheggiata in strada. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Non è consentito nella zona il transito a persone e vetture, onde evitare di mettere eventualmente in pericolo l'incolumità delle persone. L'allarme bomba si è poi rivelato fondato: a bordo della Smart c'era un ordigno artigianale, fortunatamente disinnescato dagli artificieri.Indagini sono in corso da parte della polizia per risalire all'autore della bomba artigianale.

Allarme bomba oggi pomeriggio a Roma nella zona di piazza Mazzini, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Sul posto in azione gli artificieri e le unità cinofile, mentre le strade sono tutte bloccate per consentire le operazioni, in corso tra via Tito Speri e via Giuseppe Ferrari. L'intervento delle forze dell'ordine è scattato poco prima delle 18, in seguito alla segnalazione da parte di un passante di un oggetto sospetto all'interno di una Smart parcheggiata in strada. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Non è consentito nella zona il transito a persone e vetture, onde evitare di mettere eventualmente in pericolo l'incolumità delle persone. L'allarme bomba si è poi rivelato fondato: a bordo della Smart c'era un ordigno artigianale, fortunatamente disinnescato dagli artificieri. Indagini sono in corso da parte della polizia per risalire all'autore della bomba artigianale.